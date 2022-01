Milan, la strategia di mercato è chiara: cosa succede

La Gazzetta dello Sport analizza le operazioni di mercato del Milan negli ultimi due anni: occhi puntati in Ligue 1

Una ricorrenza, un pattern che si ripete. Quando c’è da fare il mercato, il Milan guarda oltreconfine, si spinge dopo il Monte Bianco e va a pescare in Ligue 1. Non un caso, visto che il campionato francese è sempre più fucina di giovani talenti.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha una vera e propria predilezione per il campionato francese. In 2 anni, 6 le operazioni concluse: Leao dal Lille (2019); Kalulu dal Lione (2020); Tatarusanu dal Lione (2020); Maignan dal Lille (2021); Ballo–Touré dal Monaco (2021); Pellegri dal Monaco (2021).