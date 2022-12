Milan, la Salernitana riparte: oggi primo allenamento dopo la pausa

La Salernitana, prossimo avversario del Milan in campionato, riprende oggi gli allenamenti dopo la pausa nazionali

Riprendono oggi gli allenamenti della Salernitana. Oggi alle 15:00 al C.S. “Mary Rosy” la squadra di Nicola si ritrova per la prima sessione dopo la pausa per le nazionali.

I granata saranno i prossimi avversari del Milan in Serie A, match in programma il 4 gennaio. Dall’8 al 15 dicembre è inoltre in programma un ritiro in Turchia, a Belek.