Milan, Kalulu e Tomori tornano come coppia di centrali? La chiave tattica. Tutto dipende dal ritorno di Calabria sulla fascia destra

Tra i recuperi della squadra di Stefano Pioli, c’è anche Davide Calabria. Il ritorno del terzino rossonero apre una nuova, o meglio, vecchia chiave tattica del Milan.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il ritorno sulla fascia potrebbe far tornare come coppia centrale Kalulu-Tomori, trascinatori difensivi dei rossoneri verso lo scudetto.