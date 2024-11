Milan Juventus, che elogio di Fonseca a Leao e Morata: le sue parole infiammano i tifosi. L’estratto dalla conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione al match contro la Juventus. Di seguito un piccolo estratto su Leao e Morata.

LEAO E MORATA – «Importante avere Rafa e Morata in un buon momento, sono calciatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partita. Abbiamo bisogno della loro migliore versione per questa partita, in allenamento li ho visti molto bene e molto motivati come tutti gli altri. Mi aspetto che lo facciano vedere domani».