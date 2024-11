Milan Juve, Thiago Motta ha 3 idee per sostituire Vlahovic: i dettagli

Milan Juve, Thiago Motta ha 3 idee per sostituire Vlahovic che salterà il big match di sabato a San Siro: i dettagli sul piano dell’allenatore

Vlahovic sarà costretto a saltare Milan Juve a causa dell’infortunio rimediato lunedì sera con la Serbia in Nations League.

Come spiegato da Sky Sport, ora Thiago Motta dovrà cercare il modo di sostituire il serbo per il big match di sabato a San Siro. Sono 3 le possibili soluzioni: Yildiz centravanti, Weah in attacco o addirittura Mbangula. Altre alternative offensive non ci sono per l’allenatore della Juve, viste le assenze anche di Adzic, Milik e Nico Gonzalez.