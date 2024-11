Milan Juve, Thiago Motta spiazza Fonseca? L’indiscrezione allarma il portoghese. I dettagli

Milan Juve, Thiago Motta potrebbe spiazzare Paulo Fonseca per quanto riguarda il sostituto di Vlahovic: le ultime

Come rivelato da Giovanni Guardalà di Sky Sport, Thiago Motta potrebbe anche tenersi Weah in panchina come cambio importante da utilizzare a gara in corso.

Il tecnico bianconero potrebbe così iniziare con Mbangula o con McKennie più avanzato insieme a Yildiz e Conceicao, tenendo Weah in uscita dalla panchina. Paulo Fonseca, tecnico del Milan, prende nota: i rossoneri vogliono i tre punti per rilanciarsi in classifica.