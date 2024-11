Milan Juve, Thiago Motta recupera Douglas Luiz? Cosa filtra in vista della sfida di San Siro

Milan Juve, Thiago Motta potrebbe recuperare Douglas Luiz per la sfida di San Siro in programma il 23 novembre alle 18

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è leggermente più fiducia per quanto riguarda l’infortunio di Douglas Luiz, con il centrocampista brasiliano fermo dallo scorso 22 ottobre per un affaticamento muscolare – rimediato nel riscaldamento con lo Stoccarda – che ha rallentato il suo ambientamento a Torino.

Se rientrerà in gruppo entro metà settimana, la sua convocazione per Milan Juve a San Siro non sarà in dubbio.