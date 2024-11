Milan Juve, sabato a San Siro sarà bolgia: lo stadio sarà tutto esaurito. I numeri

Milan Juve, sabato a San Siro sarà bolgia: lo stadio sarà tutto esaurito per il big match. I numeri degli spettatori previsti e non solo

Milan Juve si giocherà in uno stadio San Siro tutto esaurito dove sono previsti oltre 70 mila spettatori. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Il Milan, grazie a questo sold out, sfonderà il muro del mezzo milione di spettatori tra Serie A e Champions League in questo primo scorcio di stagione. Numeri super che certificano la grande passione dei tifosi rossoneri per la squadra di Fonseca.