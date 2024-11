Milan Juve, lui tra i pochi accesi a San Siro: predica da solo nel deserto offensivo rossonero

Milan Juve, Christian Pulisic, entrato dalla panchina, tra i pochi accesi a San Siro: il suo intervento a gara in corso ha creato qualcosa

Così Tuttosport premia l’ingresso in campo di Christian Pulisic in Milan Juve. La pagella:

PAGELLE – Pulisic (25’ st) 6.5: Non parte titolare per una botta incassata con la Nazionale, quando entra ha il merito di dare vivacità alla manovra rossonera, proponendosi per l’appoggio e cercando l’imbucata per i compagni. Ma si trova a predicare da solo nel deserto offensivo di San Siro.