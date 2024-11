Milan Juve, Ravezzani avvisa Fonseca! Parole chiare, sulla gara ha detto questa cosa

Milan Juve, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha avvisato Fonseca in vista della partita di domani: gara decisiva per il portoghese

Intervenuto a TMW Radio, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha parlato così di Milan–Juve:

PAROLE – «La Juventus è devastata dagli infortuni. Manca Bremer, Cabal, non c’è Vlahovic, il malanno misterioso di Nico Gonzalez. Ma la grande squadra che ha grandi obiettivi e giocatori deve saper sopperire a questo. Per me la sosta ha fatto male alla Juve e bene al Milan. Di Fonseca perché se non batte la Juve è un grosso problema. Se la batte entra in una certa dimensione, altrimenti tornano certi tipi di critiche. Se Motta in queste condizioni riuscisse a salvare la pelle a San Siro sarebbe un capolavoro, perché ora tutto congiura contro di lui».