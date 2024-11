Milan Juve, Pulisic a rischio e Fonseca ha pronta l’alternativa. Ecco le ultime

Milan Juve, Pulisic è a rischio per domani: se non recupera Fonseca schiererà questo giocatore. Le ultimissime notizie

Brutta notizia per tutto l’ambiente Milan. Come riportato dall’edizione di Sky Sport 24 Christian Pulisic, uno dei giocatori più decisivi in quest’inizio di stagione rossonero, è in dubbio per la sfida di oggi contro la Juventus.

Il calciatore americano, infatti, non è al meglio. In caso in cui non dovesse essere pronto per partire dall’inizio è pronto il centrocampista inglese Loftus-Cheek.