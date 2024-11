Milan Juve, Fonseca perde il titolarissimo? Clamorosa indiscrezione da Milanello

Milan Juve, Paulo Fonseca rischia di perdere Pulisic in vista della sfida di domani contro i bianconeri: le ultime da Milanello

Brutta notizia per tutto l’ambiente Milan. Come riportato dall’edizione odierna di Sky Sport 24 Christian Pulisic, uno dei giocatori più decisivi in quest’inizio di stagione rossonero, è in dubbio per la sfida di domani contro la Juventus.

Il calciatore americano, infatti, non è al meglio. In caso in cui non dovesse essere pronto per partire dall’inizio è pronto il centrocampista inglese Loftus-Cheek.