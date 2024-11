Milan Juve, Fonseca ha sciolto le riserve: in difesa giocano loro, comunicazione già arrivata

Milan Juve, Paulo Fonseca ha deciso: contro la Juve la coppia centrale sarà quella formata da Tomori e Gabbia. Thiaw in panchina

Come riferito da Tuttosport, Paulo Fonseca ha sciolto le riserve in vista della sfida di sabato pomeriggio a San Siro tra Milan e Juve per quanto riguarda la linea difensiva.

Matteo Gabbia che ha smaltito il problema al polpaccio destro ed è finalmente a disposizione, pronto a riprendersi la titolarità in mezzo alla difesa dove dovrà fargli spazio uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori: il tedesco è candidato alla panchina.