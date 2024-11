Milan Juve, è lui il migliore in campo tra i rossoneri: «Emerge per personalità e senso del gioco»

Milan Juve, Fofana è stato indicato dai quotidiani come il migliore in campo della sfida pareggiata ieri a San Siro: il giudizio

Come riportato da Tuttosport, Fofana è stato indicato come il migliore in campo del Milan nella sfida pareggiata ieri 0-0 contro la Juve a San Siro:

PAROLE – «Emerge per personalità e senso del gioco in una serata da dimenticare per chi vuole bene al calcio. Puntuale nel contrasto, attento nella posizione, essenziale nella distribuzione dei palloni. Con la capacità di farsi sempre trovare presente e pronto nelle zone del campo in cui si stavano sviluppando situazioni potenzialmente pericolose».