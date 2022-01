Milan Juve, duello ad alta velocità tra Theo Hernandez e Cuadrado

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha approfondito alcuni dei duelli che riscalderanno San Siro nel big match di domani contro la Juve.

THEO HERNANDEZ VS CUADRADO – «Probabilmente i terzini più forti del nostro campionato, di certo uno degli incroci più affascinanti della gara. Agiranno all’opposto, Hernández a sinistra e Cuadrado a destra, di conseguenza si ritroveranno di fronte. Brucerà l’erba lungo quella corsia, una fascia ad alta velocità e di grande qualità. Condividono una statistica: solo Faraoni (undici) ha servito più assist del francese e del colombiano (dieci a testa) tra i difensori in Serie A dall’inizio della scorsa stagione. Possono essere gli aghi della bilancia, anche in fase difensiva, Theo poi dovrà fare attenzione perché diffidato prima del Derby. Hernández è tornato a splendere nonostante il rigore sbagliato contro lo Spezia ed è anche il milanista con più falli subiti (37). Cuadrado ha già realizzato quattro gol nel torneo in corso, tanti quanti nei due precedenti messi insieme. Chi avrà la meglio?»