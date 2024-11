Milan Juve, Thiago Motta incrocia le dita: loro due recuperano per il big match? Fonseca prende nota

Milan Juve, Thiago Motta spera di recuperare Douglas Luiz e Nico Gonzalez per la sfida di sabato a San Siro: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juventus, alle prese con molteplici stop di varia natura. In particolare l’attenzione è posta su Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Il brasiliano resta in dubbio per la sfida contro il Milan ma è quello che ha più probabilità di esserci sabato sera a San Siro. Più indietro invece l’ex Fiorentina, per il quale filtra ancora parecchio pessimismo.