Genoa Milan, Conceicao deve sciogliere il ballottaggio! Prove a Milanello, è un vero e proprio testa a testa

Condividi via email

Genoa Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, deve sciogliere il ballottaggio per quanto riguarda il centravanti: testa a testa

Come riferito da Tuttosport, con Luka Jovic che verrà gestito in vista del doppio impegno contro il Bologna tra campionato e Coppa Italia, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve sciogliere il ballottaggio tra Tammy Abraham e Santiago Gimenez in vista della sfida di lunedì contro il Genoa.

Al momento Abraham appare il favorito per guidare l’attacco del Milan ma il messicano, dopo il gol contro il Venezia, è segnalato in grande rimonta.