Milan Juve, disponibilità biglietti e come acquistarli

Sul sito ufficiale, il Milan ha reso note le modalità per acquistare i biglietti per il big match tra Milan e Juventus:

«Domenica 23 gennaio 2022, ore 20.45 è una data segnata in rosso sul calendario dei tifosi milanisti: nel posticipo della 23esima giornata di Serie A si affrontano Milan e Juventus. Nonostante le limitazioni attualmente in vigore relative alla capienza negli stadi, AC Milan vuole avere al suo fianco i propri sostenitori e da martedì 18 gennaio sono disponibili alcuni biglietti – in numero limitato – che il Club mette a disposizione dei suoi sostenitori per tre giorni consecutivi, in vendita a partire dalle 15.00 e fino all’esaurimento.

I tagliandi sono disponibili nei settori di Primo Anello Rosso e Primo Anello Arancio e sono acquistabili al sito singletickets.acmilan.com attraverso le seguenti modalità:

Dalle 15 del 18 gennaio : vendita esclusiva riservata agli abbonati 19/20, tra cui rientrano anche coloro che avevano già acquistato i tagliandi poi annullati a seguito della riduzione della capienza.

: vendita esclusiva riservata agli abbonati 19/20, tra cui rientrano anche coloro che avevano già acquistato i tagliandi poi annullati a seguito della riduzione della capienza. Dalle 15 del 19 gennaio e fino a esaurimento biglietti: vendita libera, con posti limitati.

Inoltre, i tifosi interessati all’acquisto di prodotti in Ospitalità possono consultare il sito singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality.

In caso di ulteriori disponibilità di biglietti, inoltre, AC Milan proporrà nuove finestre di vendita nei giorni successivi. Quindi, cari tifosi rossoneri, non perdete di vista i canali social del Club!».