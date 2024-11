Milan Juve, parla Bezzi: «Rossoneri cercano conferme: Fonseca sempre con problemi e senza costanza»

Bezzi su Milan Juve: «Partita molto importante! I rossoneri vista la classifica…». Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio

Le parole del giornalista Gianni Bezzi ai microfoni di TMW Radio. Il commento su Milan Juve:

PAROLE – «E’ una partita molto importante, sarà un turno in cui questa partita è centrale. Nessuna delle due può sbagliare questo match. La Juve deve dare delle conferme, anche se ci sono all’interno degli scricchiolii, vedi il caso Vlahovic. Il Milan deve dare conferme, con un Fonseca sempre con problemi e una costante ricerca di costanza. E’ una partita molto vera, importante. Un pareggio sarebbe inutile. E’ più importante per il Milan comunque per motivi di classifica attuale».