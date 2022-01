Milan Juve, a centrocampo testa a testa tra passato e presente: Tonali contro Locatelli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha approfondito alcuni dei duelli che riscalderanno San Siro nel big match di domani contro la Juve.

TONALI VS LOCATELLI – «Le chiavi della regia, i cervelli della mediana. Giovani e italiani, un bel duello. Tonali riprenderà in mano il battito del cuore del Milan dopo aver scontato la squalifica, quindi riposato e carico. All’andata servì l’assist per il pareggio, un preciso calcio d’angolo per il colpo di testa di Rebić valso l’1-1: una delle sue prime importanti prestazioni del 2021/22, mentre la prossima servirà per ribadire lo status di promessa mantenuta e in rampa di lancio. Sandro è il leader rossonero per passaggi nella metà campo offensiva (423), cross effettuati (70) ma anche falli commessi (24) e ammonizioni (cinque). Dà battaglia anche Locatelli, primo tra i bianconeri per scorrettezze (30) e conclusioni respinte (sedici); a proposito di ex di lusso, Manuel ha esordito in Serie A in maglia milanista e proprio in un Milan-Juve del 2016 ha siglato uno straordinario gol-vittoria.»