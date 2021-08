Milan Messias, una pista tramontata: ecco la decisione della società

Milan Messias, una pista attualmente tramontata: per la società rossonera non è un investimento valido. Ecco le ultime sulla trattativa

Stando a quanto riportato da Tuttosport, sembrerebbe tramontata la pista che avrebbe dovuto portare Junior Messias a vestire i colori del Milan. Per la società rossonera, infatti, quello del centrocampista del Crotone non sarebbe un investimento valido e all’altezza, motivo per cui si è deciso di accantonarlo.

Nonostante ciò, il club di Via Aldo è a lavoro nelle ultime ore per cercare di mettere a disposizione di mister Pioli il trequartista tanto desiderato, con un occhio sul mercato e uno sul timer dato che la chiusura si fa sempre più vicina.