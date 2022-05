Milan, Investcorp o RedBird: chi offre di più? Duello a suon di miliardi per convincere Elliott

È un autentico duello quello in atto tra Investcorp e RedBird Capital per acquistare il Milan dal fondo Elliott. L’obiettivo di questa nuova fase di negoziazione potrebbe essere quello di alzare l’asticella oltre 1,2 miliardi: il fondo del Bahrain è arrivato a 1,18 mentre gli americani – il cui interesse per il club risale già a gennaio – sarebbero oltre la soglia del miliardo.

Il momento della verità è atteso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Tra i dossier da approfondire c’è quello del nuovo stadio che può essere una variabile della trattativa visto che deve essere ancora completato l’iter burocratico.