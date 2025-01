Milan Inter, sentite Shevchenko: «Non vinci due derby per fortuna, eppure manca qualcosa»

Milan Inter – Andriy Shevchenko ha detto la sua sugli ultimi derby con uno sguardo al prossimo in programma domenica

Andriy Shevchenko ha rilasciato un’intervista a La Stampa, nella quale ha detto la sua sulla situazione che sta vivendo il Milan. L’ex centravanti e capocannoniere della Serie A è intervenuto così sul derby:

LE PAROLE – «Il Milan ha la potenzialità di una squadra forte, due derby così non li porta a casa per fortuna. Eppure, lì sopra non si è costruito, manca qualcosa. Non manca solo il carattere. Servono la determinazione e l’abnegazione. L’impegno a prescindere e la capacità di soffrire in certi confronti».