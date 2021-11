Duelli Milan Inter: bomber a San Siro, Ibra sfida Dzeko

È la vigilia del derby di Milano. Non mancheranno le sfide nelle sfide, tra questi spicca quello in attacco tra Ibrahimovic e Dzeko

È la vigilia del derby di Milano. Non mancheranno le sfide nelle sfide, tra questi spicca quello in attacco tra i bomber di una e dell’altra squadra: Ibrahimovic e Dzeko.

I riflettori saranno soprattutto su di loro: le punte, i terminali offensivi. Due campioni di gol, classe ed esperienza: il gigante svedese finora in stagione ha firmato tre reti e due assist ma con meno gare rispetto al bomber bosniaco, arrivato in estate e già a quota otto reti e tre assist. Ibrahimović è un ex ed è il giocatore in attività con più gol nel Derby della Madonnina in Serie A (otto). Con il Milan ha collezionato sei reti in sei Derby di campionato, solo Nordahl (undici), Shevchenko (otto) e Altafini (sette) hanno segnato di più. Zlatan ha realizzato gli ultimi tre gol del Milan contro l’Inter in Serie A, nella storia solo Amarildo (cinque) tra il 1964 e il 1966 ha fatto meglio. Džeko risponde con cinque reti ai danni del Milan in campionato (quattro a San Siro): a partire dalla sua prima annata in Serie A (dal 2015/16), è il calciatore che ha segnato più gol (quattro) in trasferta ai rossoneri. Finora solo Destro (quattro) ha segnato di più di testa rispetto a Edin (tre). Uomini da Derby.