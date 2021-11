Milan Inter: anche due ex Milan in tribuna

Milan Inter: un giocatore ed un allenatore ex Milan sulle tribune di San Siro per il derby della Madonnina di Serie A

Le telecamere di Dazn hanno pizzicato Fabio Capello e Andrea Pirlo sulle tribune di San Siro ad assistere al derby della Madonnina tra Milan e Inter.

Fabio Capello ha guidato i rossoneri a grandi successi (4 scudetti e una Champions League) così come Pirlo che il ‘Diavolo’ ha vinto tutto quello che si poteva vincere sia in Italia che in Europa prima di chiudere la carriera giocando anche nella Juventus e poi scegliendo la carriera di allenatore. Attualmente è senza panchina.