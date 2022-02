Milan Inter, nei nerazzurri scalpita Gosens: il tedesco sarà convocato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’Inter si vedrà per la prima volta Robin Gosens nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Il tedesco sarà convocato

Come riportato sulle colonne di Tuttosport, martedì 1 marzo scatterà l’ora di Robin Gosens. Il gicatore tedesco, che era in lizza per la convocazione già a Marasssi, verrà inserito da Simone Inzaghi nella lista dei giocatori a disposizione per il Derby.

A cinque mesi dallo stop subìto in Champions League con la maglia dell’Atalanta – era il 29 settembre, match contro lo Young Boys – il teutonico assaggerò nuovamente almen la panchina. Regna ovviamente la massima cautela per centellinare il suo minutaggio per paura di una ulteriore ricaduta.