Milan Inter, musica ad alto volume ad ostacolare la festa nerazzurra? Dalla società rossonera fanno sapere… La spiegazione

Ha fatto parecchio discutere la decisione dello speaker di San Siro di mettere la musica techno ad altissimo volume al termine di Milan Inter, come per ostacolare i festeggiamenti dei nerazzurri con i propri tifosi per la vittoria dello scudetto. A spiegare quanto successo, fornendo anche la versione che filtra dalla società rossonera, è il giornalista Giovanni Capuano su X.

PAROLE – «Dal Milan filtra una spiegazione a quanto avvenuto nel post partita con la musica techno a tutto volume mentre lo stadio si svuotava e i tifosi Inter festeggiavano. Non un dispetto, ma l’applicazione di quanto richiesto in sede di prevenzione ordine pubblico per evitare tensioni ‘canore’ tra le due tifoserie. Per altro nel ventre di San Siro i dirigenti rossoneri si sono prontamente congratulati con quelli nerazzurri per la conquista dello scudetto».