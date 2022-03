Milan Inter, le semifinali hanno sapore di pareggio: i precedenti

Non è la prima volta che Milan ed Inter terminano in pareggio una gara valida per le semifinali di una competizione

Il Milan conclude per 0-0 il match dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Un risultato che certifica l’equilibrio e che mantiene tutto aperto per il ritorno.

Le due squadre hanno pareggiato in ognuna delle ultime quattro sfide nella Semifinale di una competizione: 1-1 in Coppa Italia nel 1985; 0-0 e 1-1 in Champions League nel 2003; 0-0 ieri sera.