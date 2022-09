Milan Inter, Inzaghi: «Derby fondamentale. Tutte si sono rinforzate». Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Le parole di Simone Inzaghi nella classica conferenza stampa pre partita in vista di Milan Inter: tra mercato, sensazioni, analisi dei singoli e situazione infortuni.

DERBY – «Derby l’anno scorso ne abbiamo fatti quattro, sono stati equilibrati e giocati bene. Per noi è fondamentale sia come squadra che per i tifosi».

SCUDETTO – «Tutte le squadre si sono rinforzate. Partite facili non ci sono: siamo sei-sette squadre con l’obiettivo di vincere. Una soltanto potrà farlo, le altre arriveranno nelle posizioni che contano».