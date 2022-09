Milan Inter: il Diavolo viaggia al ritmo di Pioli

Milan Inter, un derby vinto che incorona Stefano Pioli. La sua squadra gioca a meraviglia

Stefano Pioli, il Normal One che stravince il derby di Milano. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero festeggia sulle note del suo celebre coro la vittoria contro l’Inter a fine gara. Una partita giocata benissimo, forse la miglior prestazione in un derby da quando siede sulla panchina del Milan.

La sua squadra ha il fuoco dentro e lo tramuta in campo e vince ogni duello individuale, da quello dei portieri a quello in mezzo al campo. Ora martedì a Salisburgo per ripetersi.