Milan Inter: durante il riscaldamento pre partita, lo stadio ha accolto Hakan Calhanoglu con dei sonori fischi. Ecco l’accaduto

Durante il riscaldamento di Milan Inter, i tifosi rossoneri hanno accolto con dei sonori fischi Hakan Calhanoglu.

Il turco partirà titolare ed è il grande ex della sfida. Uno smacco al mondo milanista troppo grande per i modi in cui è avvenuto. Questa sera sarà l’uomo più beccato dalla Sud e da tutto il tifo a tinte rossonere.