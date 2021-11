Milan da record: il traguardo raggiunto dai rossoneri dopo il derby

Grazie al pareggio contro l’Inter il Milan di Pioli ha centrato un nuovo record nel campionato italiano, ecco quale

Pari e record. Finisce pari il derby di Milano a San Siro tra Milan e Inter valido per la dodicesima giornata di Serie A. Decisivi Calhanoglu e l’autogol di De Vrij.

Con questo risultato però i rossoneri, oltre a tenere a distanza i neroazzurri in classifica hanno battuto un record: ha collezionato 32 punti nelle prime 12 gare in una stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria. Un’altro mattoncino verso lo scudetto?