Milan Inter, le parole per descrivere il derby: ecco quali sono e chi saranno i protagonisti

Milan Inter, il derby della Madonnina di oggi pomeriggio attraverso cinque parole chiave: rabbia, orizzonti, novità, dubbio e gol

I temi di Milan Inter sono infiniti, ovviamente. Ma alcuni si impongono più degli altri. Su La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando indica i 5 principali che accenderanno la sfida odierna alle ore 18.

1) Rabbia. Cancellare Zagabria per il Milan, una sconfitta che ha costretto il Diavolo a un supplemento di fatica e a un pericolo con i playoff di Champions. Vendicare Riad per l’Inter. La rabbia dei nerazzurri nasce dai due derby persi. La terza volta sarebbe davvero troppo.

2) Orizzonti. Avvicinare il 4° posto per il Milan. Mandare un messaggio al Napoli, che verrebbe agganciato prima che Conte e i suoi scendano in campo all’Olimpico per affrontare la Roma. Gli azzurri non hanno le coppe, guai perderli di vista

3) Novità. Walker debutta per il Milan al posto di Emerson Royal e di Calabria, che ha salutato in lacrime. Zalewski va in panchina per l’Inter, è un contributo di energia in più.

4) Dubbio. Quanto peserà l’assenza di Fofana? Calhanoglu dall’inizio, con un’ora di gioco nelle gambe e non certamente di più, o in corso d’opera? Conceiçao e Inzaghi hanno questo in testa, poco da fare

5) Gol. C’è l’imbarazzo della scelta. Pulisic ha segnato in entrambi i derby stagionali, tra andata di campionato e Supercoppa in Arabia Saudita. Thuram fece gol nei due derby dell’anno scorso. Ed è impossibile non pensare che il Lautaro triplettista di mercoledì non rappresenti il pericolo numero uno per Maignan.