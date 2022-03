Milan, inizia un mese cruciale: tutti gli impegni di marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal sito ufficiale del Milan, tutti gli impegni del mese di marzo per i rossoneri: un mese cruciale per la corsa allo scudetto, e non solo

Febbraio ha regalato grandissime gioie, nonostante la frenata finale, e accogliamo ora il mese di marzo con alcune partite decisive e davvero da vivere. I rossoneri inaugureranno il terzo mese del 2022 questa sera con il Derby di Coppa Italia, Semifinale di andata, contro l’Inter. Domenica altro grande appuntamento, ossia il big match contro il Napoli di Spalletti, in programma alle 20.45 allo stadio Maradona. A chiudere il mese altre due sfide di campionato contro l’Empoli a San Siro e il Cagliari alla Sardegna Arena. Il margine di errore inizia a essere sempre più basso.

SERIE A

Napoli-Milan : domenica 6 marzo, ore 20.45, Stadio Maradona – 28ª giornata (DAZN)

: domenica 6 marzo, ore 20.45, Stadio Maradona – 28ª giornata (DAZN) Milan-Empoli : sabato 12 marzo, ore 20.45, San Siro – 29ª giornata (DAZN/SKY)

: sabato 12 marzo, ore 20.45, San Siro – 29ª giornata (DAZN/SKY) Cagliari-Milan: sabato 19 marzo, ore 20.45, Sardegna Arena – 30ª giornata (DAZN/SKY)

COPPA ITALIA