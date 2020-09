Milan, incognita secondo portiere: urge una soluzione

Rimane ancora aperta in casa Milan l’incognita secondo portiere: i rossoneri vogliono definire l’operazione a breve

Il mercato del Milan in entrata sta viaggiando ad alte velocità. Ancora rimangono però alcuni punti scoperti, ai quali è necessario porre rimedio nel più breve tempo possibile. Una questione spinosa è sicuramente quella relativa al secondo portiere. Salutati Reina e Begovic, i rossoneri si trovano al momento con i soli fratelli Donnarumma.

Non è da escludere che l’attuale portiere del Bournemouth possa fare ritorno a Milanello, ma dovrà accettare di ridursi l’ingaggio. Maldini e Massara, come riportato da Tuttosport, valutano nel frattempo altri profili come quelli di Consigli e Sportiello. L’intenzione dei rossoneri è quella di trovare in breve tempo una soluzione definitiva.