Milan, in una serata storta una luce che parla di futuro: sufficienza piena

Milan, in una serata storta una luce che parla di futuro e non si tratta di una voce sporadica anche se ultimamente un po’ fuori dal coro. Gazzetta dello sport incorona Tomori come migliore in campo e parla chiaramente di futuro, per il quale la società starebbe già lavorando con il Chelsea, per definire l’operazione.

VOTO 6,5- “Bella scoperta, ora il diavolo deve bloccarlo a tutti i costi”.