Milan, in campo anche oggi: il programma in vista di Parma quando mancano 9 gare alla fine del campionato dove ormai non si può più sbagliare. Sabato alle ore 18 il Milan sarà in campo al Tardini di Parma per affrontare la penultima del campionato, in piena crisi retrocessione e quindi pronta a dar battaglia, cercando di sfruttare tutte le vulnerabilità della squadra di Pioli che anche oggi si allena a Milanello.

IL PROGRAMMA- Come riporta acmilan.com la squadra nella giornata odierna si ritroverà al mattino per l’unica sessione in programma.