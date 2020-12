Milan, in campo anche oggi: il programma completo

Milan, ieri la ripresa degli allenamenti, oggi ancora in campo per proseguire con la preparazione alla gara del 3 gennaio contro il Benevento

OGGI MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE- Come riporta acmilan.com, per oggi a Milanello, è previsto un solo allenamento al mattino. Intanto ieri la squadra si è ritrovata ed allenata dopo la pausa natalizia. Domenica si gioca, non c’è molto tempo per organizzare un piano. (LEGGI IL REPORT).