Milan, il rinnovo di Leao è una priorità. Il Milan vuole accelerare i tempi e alza anche la cifra offerta al giocatore portoghese

Il Milan non vuole aspettare e vuole discutere con fretta il rinnovo di Rafael Leao. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per le tempistiche, si attende la fine dei Mondiali di Qatar, dove il giocatore rossonero è poco impegnato, ma continua a segnare.

Per le cifre, invece, sembra che il club rossonero si spinga fino a 7 milioni, con il problema dello Sporting: il giocatore infatti deve risarcire al club portoghese 19 milioni.