ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Milan, prosegue il percorso di preparazione alla gara di campionato di lunedì che vedrà i rossoneri sfidare lo Spezia

In casa Milan, prosegue il percorso di preparazione alla gara di campionato di lunedì che vedrà i rossoneri sfidare lo Spezia.

La squadra Pioli scenderà in campo per una sessione di allenamento mattutina, per preparare gli ultimi dettagli e sciogliere i dubbi di formazione in vista di lunedì.