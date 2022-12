Il Milan si ritroverà oggi a Dubai per un allenamento mattutino. Nel pomeriggio la squadra vedrà insieme la finale dei Mondiali

Oggi il Milan svolgerà un’altra seduta di allenamento al mattino nel suo ritiro invernale di Dubai. La squadra di Pioli si prepara per il ritorno in campo il 30 dicembre in amichevole con il PSV. Dopodomani previsto il rientro in Italia.

Nel pomeriggio i rossoneri si ritroveranno per guardare insieme la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, tifando probabilmente per i compagni Theo Hernandez e Olivier Giroud.