Milan: il destino di Saelemaekers è un rebus, ecco perché

Milan: il futuro di Alexis Saelemaekers sarebbe un rebus. Da una parte il club vorrebbe riscattarlo ma dall’altra…

Il futuro di Alexis Saelemaekers sarebbe un rebus. I rossoneri per riscattare il belga, dovrebbero versare circa 3,5 milioni di euro all’Anderlecht.

Da una parte non riscattare l’attuale numero 56 rossonero vorrebbe dire non scommettere su un ragazzo che per certi versi parrebbe molto promettente, dall’altra la sua permanenza al Milan potrebbe valere una enorme plusvalenza per il futuro. La parola passa al club di Via Aldo Rossi.