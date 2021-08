Milan, il campionato si apre con la Sampdoria: ultimo confronto poco felice

Il Milan aprirà il suo campionato a San Siro contro la Sampdoria. È la sesto volta che rossoneri e blucerchiati si affrontano all’esordio

Manca poco più di una settimana a Milan-Sampdoria, gara valida per la prima giornata di Serie A. Sarà il sesto confronto tra le due squadre nel match d’esordio in campionato. Ecco i precedenti.

Un bilancio perfettamente in parità, con 2 vittorie per parte ed 1 pareggio nella stagione 1974/75. L’ultima sfida risale invece al 26 agosto 2012, quando a San Siro i rossoneri furono sconfitti per 0-1 con un colpo di testa di Costa.