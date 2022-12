Milan, Ibrahimovic punta il Tottenham: un ritorno da record

Zlatan Ibrahimovic punta il ritorno in campo con il Milan. Lo svedese prosegue con il suo programma di recupero

Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di calare il sipario del suo show. O meglio, se dovrà farlo, lo farà in grande stile. Ecco perché lo svedese prosegue con intensità il suo programma di recupero per tornare in campo. Impossibile averlo per il derby di Supercoppa, la data cerchiata in rosso come riporta Tuttosport è quella del 14 febbraio, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. In questo momento Ibra si trova a New York. Nei primi giorni del 2023 è previsto il suo rientro a Milanello.

Il suo sarà un ritorno da record. Già solo mettendo un piede in campo nella gara contro gli Spurs, a 41 anni e 134 giorni, diventerà il giocatore di movimento più anziano ad aver giocato in Champions superando Billy Costacurta (40 anni e 211 giorni). Con un gol inoltre, segnerebbe la marcatura più longeva nella competizione, primato che attualmente appartiene a Burgsmuller (38 anni e 293 giorni). Circoscrivendo al campionato italiano, il giocatore di movimento da battere per presenza in campo è ancora Costacurta (41 anni e 25 giorni). Ibra già oggi è il giocatore più anziano ad aver realizzato una doppietta in Serie A, mentre se dovesse scendere in campo nell’ultima giornata diventerà il 5° più anziano di sempre a giocare una partita dietro solo ai portieri Ballotta, Buffon, Antonioli e Fontana.