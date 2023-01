Milan, è tempo di ritrovare Ibrahimovic: il leader di una squadra allo sbando. Lo svedese deve «ripagare» il Milan, scrive Tuttosport

Il Milan ha bisogno di Ibrahimovic. Il giocatore è tornato sul campo per allenarsi, ma lo svedese è necessario al Milan dal punto di vista mentale. Come scrive Tuttosport, serve che «Ibra ricarichi i neuroni di tutto Milanello, che è come se fosse caduto in un buco nero […]. Perché in momenti come questo che serve ancora».

È il ruolo che si è designato Ibrahimovic in questo ultimo anno e mezzo: quello di motivatore dei giocatori in campo, un allenatore aggiunto che sia in grado di dare anche indicazioni ai suoi compagni. Essere dunque leader spirituale della squadra, che ad oggi fatica a ritrovarsi.