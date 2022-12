Milan, lavoro personalizzato per Ibrahimovic: le ultime. Il giocatore vuole tornare in campo entro la fine del mese prossimo

A Milanello proseguono i lavori del Milan per preparare il ritorno dalla pausa Mondiale. Alla corte di Pioli, presente tutti i giocatori che non hanno partecipato alla trasferta orientale, ma non solo.

Torna Kjaer in gruppo e Ibrahimovic fa lavoro personalizzato. Come riporta Sky Sport, l’attaccante sta seguendo un programma di lavoro personalizzato: l’obiettivo è tornare in campo per la fine del mese prossimo.