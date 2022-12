Milan, Ibrahimovic: l’infortunio e il ritorno in campo. Dai problemi fisici dello svedese alla fase di recupero, che potrebbe culminare presto nel ritorno in campo

Quando torna Zlatan Ibrahimovic?

C’è tanta ansia di rivedere finalmente in campo Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese al momento è fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che l’ha costretto a operarsi e allungare i tempi di recupero. I tifosi del Milan non vedono l’ora di vederlo calcare ancora una volta il prato di San Siro a 40 anni ormai compiuti e una carriera alle spalle incredibile, che l’hanno visto entrare nella storia Juventus e dell’Inter in particolar modo.

La sua ultima grande opera è stata compiuta la scorsa estate, quando il Milan ha alzato lo scudetto 11 anni dopo la cavalcata fatta sotto la guida di Massimiliano Allegri. Adesso allo svedese e ai rossoneri spetta un’altra impresa: raggiungere il Napoli capolista e cucire in petto la seconda stella, ossia arrivare a quota 20 scudetti in bacheca.

Mentre si lavora per raggiungere tale obiettivo, si cerca di capire quando rivedremo in campo il forte attaccante. Secondo quanto appreso dai quotidiani sportivi, Zlatan dovrebbe ritornare in questi giorni a lavorare con il gruppo. Si tratta di un segnale importante che avvicina la data del rientro, seppur con le dovute precauzione per non rischiare l’ennesima ricaduta che potrebbe condizionare il suo destino. Certamente Ibrahimovic è carico e ha voglia di dimostrare di essere decisivo, oltre che il numero uno. Per questo motivo scalpita per dare una mano ai compagni per la conquista del secondo campionato di Serie A di fila.

L’infortunio di Ibrahimovic

Un giocatore del calibro e del carisma di Ibrahimovic è fondamentale, sia che si trovi in panchina sia in mezzo al campo. Anche con il duro infortunio è stato lì a sostenere la squadra, per amore dei tifosi e dei colori, oltre per la sua voglia di vincere sempre. La società calcistica sul finale della scorsa stagione aveva diramato il seguente comunicato: «AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione. L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale».

Si tratta di un problema che ha tormentato molto lo svedese, rendendo difficile per lui allenarsi con i compagni, prendere parte agli incontri ufficiali, portando a più di 20 iniezioni totali per una situazione che lo stava logorando. Lo stesso Ibrahimovic in una intervista ha affermato: «Negli ultimi 6 mesi ho giocato senza il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ginocchio gonfio da sei mesi. Un dolore atroce ogni giorno per sei mesi. Per sei mesi ho dormito appena a causa del dolore. Non ho mai sofferto cosi tanto in campo e fuori».

Torna per l’inizio del campionato?

Per fortuna quei tempi adesso sono lontani e Ibrahimovic rientrerà in questi giorni con il gruppo per iniziare una nuova fase della stagione che vede bisogno del suo apporto. I tempi sono stati ampiamente rispettati, portandolo quindi a poter nuovamente correre a Milanello per trovare la giusta condizione.

Al momento Ibra non ha visto mai il campo da gioco, saltando tutta la fase a gironi di Champions League e le 15 partite di Serie A. Secondo come stabilito dalla tabella di marcia, dovrebbe essere arruolabile già dalla prima partita del nuovo anno contro la Salernitana.