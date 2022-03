Milan, i rossoneri hanno un punto debolissimo: sono i peggiori in Serie A

Se il Milan vuole continuare a lottare per lo scudetto, deve limare i dettagli e lavorare alle criticità. In aiuto possono arrivare le statistiche

«Il Milan ha incassato ben sette gol su sviluppi di corner in questo campionato (solo il Cagliari con otto ha fatto peggio), tra cui quello del match d’andata contro il Napoli; i rossoneri hanno

concesso il 24% dei gol in questa Serie A TIM da questa situazione di gioco (nessuna formazione ha fatto peggio in percentuale)».