Milan Hellas Verona, spazio ai terzini low cost

Rivoluzione per Stefano Pioli tra gli esterni bassi: contro l’Hellas Verona giocheranno i terzini arrivati al Milan dalla Ligue 1

Stefano Pioli probabilmente cambierà entrambi i terzini nella sfida tra Milan e Hellas Verona. Con Theo Hernandez ai box per positività al Covid, il tecnico rossonero sta pensando di far giocare sugli esterni bassi Pierre Kalulu e Fodé Ballo-Touré. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Turno di riposo anche per Davide Calabria, quindi. L’azzurro è nuovamente a disposizione ma Stefano Pioli sembra volerlo preservarlo per la sfida con il Porto di Champions League. Il calciatore sarà comunque in panchina pronto a subentrare in caso di necessità.