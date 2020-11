Milan, Hauge potrebbe trovare spazio nella ripresa domani

Stefano Pioli per ora non ha concesso a Jens Petter Hauge troppo spazio. Con l’infortunio di Rafael Leao il suo minutaggio può aumentare

Jens Petter Hauge, arrivato al Milan negli ultimi giorni di mercato via Bodo Glimt, ora è pronto a sfruttare a suo favore l’assenza per infortunio di Rafael Leao. Per l’esterno d’attacco norvegese, fino a questo momento, solo 22 minuti giocati in Serie A, ed ecco che ora può giungere la sua ora. A difesa di Hauge dobbiamo dire che il ragazzo è stato colpito dal Coronavirus, e che dunque, il suo rendimento e la sua costanza nell’allenarsi, è stata interrotta.

Adesso, con il KO di Leao, Hauge potrà trovare più spazio per dimostrare di valere il Milan. Già da domani ci sono buone possibilità di vederlo in campo a casa in corso.